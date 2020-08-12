Депутаты помогут передать семена жителям прифронтовых районов

Во вторник, 11 августа, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, на котором парламентарии рассмотрели поступившие к ним обращения и предложения.

В мероприятии приняли участие представители общественного движения «Донецкая Республика», а также инициативная группа неравнодушных граждан.

Председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица подвёл итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы рассмотрели два вопроса. Первый касался обеспечения жильём временных переселенцев, которые в данный момент проживают в одном из зданий общежития Донецкого медицинского университета.

Необходимо отметить, что 31 июля вступил в силу Закон ДНР «О вынужденных переселенцах», который призван урегулировать проблемы в данной сфере. Согласно Закону, в течение двух месяцев органы исполнительной власти должны разработать ряд подзаконных нормативных правовых актов, благодаря которым будут реализовываться нормы Закона. Уверен, что в ближайшее время все вопросы с расселением временных переселенцев будут урегулированы.

Также к нам обратились неравнодушные граждане ДНР и Российской Федерации с предложением организовать раздачу семян для посева на придомовых и приусадебных участках жителям прифронтовых районов. Мы разработали дорожную карту по реализации данного мероприятия. И в ближайшее время наши депутаты сформируют списки нуждающихся, а после передадут им гуманитарную помощь», – сообщил парламентарий.