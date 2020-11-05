Депутаты посетили церемонию открытия новой спортивной площадки в Ясиноватой

Сегодня, 5 ноября, в городе Ясиноватая состоялось торжественное открытие спортивной площадки, установленной при поддержке Ясиноватской городской администрации, «Русского центра» и общественности города. В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета Клавдия Кульбацкая, Марина Магдалина и Юрий Леонов, а также глава городской администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Клавдия Кульбацкая в комментарии журналистам подчеркнула роль молодёжи в установке спортивной площадки.

«Прежде всего хочется отметить, что площадка продумана, разработана, сделана и установлена молодыми ребятами. Это в очередной раз доказывает, что наша молодёжь активно выступает за здоровый образ жизни. Также благодарю наших братьев из России за помощь – это показывает крепость наших связей и дружбы», – сказала парламентарий.