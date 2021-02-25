Депутаты поздравили с Днём защитника Отечества бойцов на передовой

Во вторник, 23 февраля, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутаты Валерий Скороходов, Клавдия Кульбацкая, Константин Кузьмин отправились на линию огня, чтобы поздравить и поблагодарить за службу бойцов Народной Милиции, которые не могут оставить позиции ни на секунду, защищая рубежи Донецкой Народной Республики.

«Сегодня с коллегами поздравили с Днём защитника Отечества настоящих героев — мужчин, которые встали надёжным щитом на защиту рубежей нашей Родины! Спасибо вам, дорогие! Наш мирный труд возможен только благодаря вашему мужеству и отваге. Благодаря вам у наших детей есть будущее. От всей души желаю вам крепкого здоровья, верных боевых товарищей, крепости духа, радости в душе и только добрых вестей! Пусть наши молитвы оберегают вас в трудную минуту и придают сил на нелёгком пути к нашему победному Миру. С праздником! Слава защитникам Донбасса», – сказала Ольга Макеева.