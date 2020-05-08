Депутаты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

По случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутаты Народного Совета ДНР совместно с активистами общественного движения «Донецкая Республика» поздравили ветеранов, проживающих в городах и районах Республики.

Заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева посетила ветерана Великой Отечественной войны Андрея Степановича Василенко.

«Тёплые встречи с нашими старшими товарищами заставляют сердце биться чаще, а воспоминания Андрея Степановича и Любови Петровны воодушевляют и ещё раз доказывают огромную силу любви. Вы только представьте, 190 лет на двоих, 70 лет вместе прошли рука об руку в мире и согласии.

Столько вдохновляющих историй они успели нам поведать, а сколько ещё успеют!» – сказала вице-спикер.

Татьяна Журавлева поздравила ветеранов, проживающих в городе Снежное – Звонарёва Ивана Павловича и Геранину Любовь Ивановну.

«Ваши подвиги и героические поступки никогда не будут забыты. Хотя прошло уже много времени со Дня Победы над фашизмом, мы помним, что живём благодаря вам и ваш вклад в сохранение Отечества навсегда останется в памяти поколений», – обратилась к ветеранам депутат.

Александр Камышов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающим в Донецке, с предстоящим праздником.

«Нам очень важно, что вы сегодня с нами. Вы можете рассказать нам то, что ценнее и правдивее любых исторических книг. С праздником, с Днём Победы!» – обратился к ветеранам парламентарий.

Светлана Куманова поздравила подопечных Совета ветеранов Великой Отечественной войны Куйбышевского района города Донецка с 75-летием Великой Победы.

«В преддверии Дня Победы мы посетили граждан, переживших Великую Отечественную войну. К сожалению, многих с нами уже нет рядом, но память о них останется в наших сердцах.

Конечно, нам хочется всех оставшихся ветеранов в Республике окружить заботой и теплотой. Сегодня мы передали поделки деток из детского дома «Теремок». К сожалению, они не смогли лично поздравить с праздником, но приготовили памятные подарки», – рассказала депутат.

Юрий Покинтелица поздравил с 75-й годовщиной Великой Отечественной войны участников боевых действий Лаврентия Ефимовича Полищука и Николая Игнатьевича Авраменко, проживающих в Макеевке.

Елена Шишкина поздравила с Днём Победы ветерана-фронтовика Великой Отечественной войны, сержанта-артиллериста Владимира Константиновича Шелудько.

Владислав Бердичевский, Виталий Кравец и Мирослав Руденко поздравили ветеранов, проживающих в городе Дебальцево и возложили цветы к памятнику воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков.