Депутаты приняли активное участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества по всей Республике прошли торжественные мероприятия. Депутаты Народного Совета приняли в них самое активное участие.

Так, 22 февраля, депутат Мария Пирогова организовала праздничное мероприятие для семей погибших Героев Донецкой Народной Республики.

В Донецком республиканском художественном музее поздравили мам и пап, жён и детей тех, кто отдал жизнь за нашу свободу, за настоящую историю, за настоящие ценности, за Русский Донбасс.

«Я хочу выразить вам бесконечную благодарность от людей разных поколений, но особенно от молодёжи, которой вы вернули понятие Родины! Долгие 25 лет украинские власти пытались лишить нашу молодёжь настоящей истории, памяти, Отечества. И это вы воспитали детей, на которых моё поколение и наши дети будем равняться», – сказала Мария Пирогова.

В этот же день делегация макеевского отделения «Союза ветеранов Афганистана ДНР» во главе с депутатом Народного Совета ДНР, председателем правления организации ветеранов афганской войны Дмитрием Огильцом посетила Макеевскую городскую художественную школу, где состоялась традиционная выставка работ учащихся на тему афганской войны.

Ребята представили большое количество работ в различных техниках, включая выполненные из шерсти валянием и гобеленовой вышивкой.

Гости внимательно изучили представленные картины, побеседовали с авторами. Все картины заслуживали внимания, но нужно было выбрать лучшие.

Дмитрий Огилец назвал их, а также имена авторов. Ими стали: «Я вернулся, мама» Русланы Нечаевой, «Своих не бросаем» Эльвиры Синягиной, «1979-1989» Александры Масловой.

«В числе лучших были названы и две работы ветерана-афганца, тоже слушателя художественной школы, Бахтияра Хайтмуратова. Призы зрительских симпатий получили картина «Проводы» Дарьи Ильюк и гобелен Пелагеи Денисенко. По традиции, лучшие творческие работы переданы в дар макеевскому отделению Союза воинов Афганистана ДНР», – отметил Дмитрий Огилец.

Поблагодарив юных художников и их преподавателей, депутат Народного Совета передал в библиотеку художественной школы фотоальбом «Время выбрало нас» – о воинах-интернационалистах. Он пригласил авторов лучших работ посетить расширенное правление макеевского отделения СВА ДНР, чтобы ближе познакомиться с ветеранами и галереей выставленных здесь художественных произведений.

Также 22 февраля, депутат Максим Кныш совместно с воспитанниками ВПСК «Пересвет» поздравили военнослужащих комендатуры города Макеевка с Днём защитника Отечества. На этой встрече были переданы авторские рисунки и зачитаны посвящённые празднику стихи.