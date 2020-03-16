Депутаты приняли участие в мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В воскресенье, 15 марта, в рамках Года Великой Победы депутаты Народного Совета ДНР совместно с активистами общественного движения «Донецкая Республика» приняли участие в тематических мероприятиях.

Роман Лепа посетил парад для ветеранов Великой Отечественной войны Лолия Бурика и Алексея Кужильного, проживающих в городе Ясиноватая. Выразить почёт и уважение к ветеранам пришли курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, военно-патриотического движения «Молодая Гвардия-Юнармия» и Народной дружины, а также жители города.

«Проходят годы, сменяются поколения, но остаётся неизменной благодарность людям, принесшим мир на землю Донбасса.

Праздничные события, посвящённые 75-летию Победы, показывают, насколько наши соотечественники благодарны ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг, героизм и самоотверженность.

Сегодня в Ясиноватой мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны Лолия Ивановича Бурика и Алексея Николаевича Кужильного. Вечная слава победителям фашизма в Великой Отечественной войне и вечная благодарность от граждан Донецкой Народной Республики», – сказал депутат.

Мария Богатова посетила парады для ветеранов Великой Отечественной войны Ивана Вороны, Николая Базавлука, Анатолия Жукова, Ирика Губиева и Гавриила Жигалкина, проживающих в Ворошиловском и Пролетарском районах города Донецка.