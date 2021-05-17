Депутаты приняли участие в открытом Уроке безопасности дорожного движения

Сегодня, 17 мая, состоялся открытый Урок безопасности дорожного движения на тему «У Правил дорожного движения каникул нет». Мероприятие состоялось в МОУ «Многопрофильный лицей №1 г. Донецка» в рамках VI Республиканской недели безопасности дорожного движения.

В проведении Урока приняли участие депутат Народного Совета, заместитель председателя Комитета по транспорту и связи Алексей Дорофеев, депутат Молодежного Парламента ДНР, лидер Общественного объединения «За безопасность дорожного движения» Донецкой академии транспорта Ольга Рыбаченко, сотрудники УГАИ МВД ДНР Сергей Алдошин и Анна Лесных-Смирнова, заведующий сектором по делам молодежи, культуры и спорта администрации Ворошиловского района Донецка Татьяна Гостева, проректор по воспитательной работе Донецкой академии транспорта Анна Безгина и студенты-волонтеры Общественного объединения «За безопасность дорожного движения» образовательной организации.

Депутат Народного Совета ДНР Алексей Дорофеев призвал школьников изучать и ежедневно выполнять Правила дорожного движения и вручил коллективу школы Благодарность Комитета Народного Совета по транспорту и связи за активное участие в мероприятиях Республиканской недели безопасности.

Лидер ОО «ЗА БДД» ДАТ Ольга Рыбаченко поздравила школьников с открытием VI Республиканской недели безопасности дорожного движения и подчеркнула, что у Правила дорожного движения не бывает каникул и их необходимо выполнять всегда. За активную работу по пропаганде Правил дорожного движения среди школьников и тесное сотрудничество с Академией транспорта по проблемам безопасности дорожного движения педагогическому и ученическому коллективу школы была вручена Почетная грамота Донецкой академии транспорта. Волонтеры вручили учащимся Памятки по Правилам дорожного движения.

Школьники в игровой форме повторили Правила дорожного движения, посмотрели выступление агитбригады отряда «Юных инспекторов дорожного движения». Впереди ребят ждут интересные мероприятия в рамках Республиканской недели безопасности дорожного движения, которая стартовала сегодня и завершится 23 мая.

