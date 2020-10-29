Депутаты приняли участие в работе круглого стола, посвящённого развитию экотуризма в ДНР

В среду, 28 октября, в Республике онлайн прошёл круглый стол «Перспективы развития предпринимательства в Донецкой Народной Республике. Экотуризм».

В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета Наталья Губарева, Юрий Леонов и Марина Магдалина, представители Министерства экономического развития, Министерства молодёжи, спорта и туризма, Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, Государственного комитета по земельным ресурсам, Общественной палаты, предприниматели.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Юрий Леонов рассказал, что в ходе круглого стола участники рассмотрели перспективы развития экотуризма, как одного из видов предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике.

«Совместно с профильными министерствами и ведомствами мы проработали несколько вариантов, которые станут основой в развитии экотуризма, а именно – сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды, содействие в вопросах охраны природы. Немаловажным является экологическое образование и просвещение молодёжи.

Отдельно проработали вопросы определения оптимальных взаимоотношений между предпринимателями и органами власти для экологической безопасности Республики и поддержки малого и среднего предпринимательства. Сегодня мы заложили прочный фундамент для дальнейших перспектив в этом направлении», – отметил Юрий Леонов.