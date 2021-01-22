Депутаты продолжили работу над проектом Земельного кодекса ДНР

В пятницу, 22 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили ряд предложений к проекту Земельного кодекса ДНР.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Главы ДНР, Правительства, Верховного Суда, Государственного комитета по земельным ресурсам, Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственной инспекции Министерства.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«На сегодняшний день существует острая необходимость качественного обновления земельного законодательства Донецкой Народной Республики. Перед нами стоит задача подготовить максимально эффективный нормативный правовой акт, положения которого будут соответствовать выбранной Донецкой Народной Республикой стратегии – стремлению к гармонизации с законодательством Российской Федерации, а также учитывать внутренние особенности Республики.

В связи с тем, что Земельный кодекс ДНР по своей сути является реформой земельного законодательства, Комитет принял решение ввести отлагательную норму вступления его в силу. Данный период будет использован для подготовки необходимых проектов нормативных правовых актов, предусмотренных в кодексе, а также для разъяснения его положений правоприменителям.

Кроме того, рабочая группа по разработке Земельного кодекса продолжила анализ норм данного проекта на соответствие нормам Гражданского кодекса ДНР», – сообщил депутат.