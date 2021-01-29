Депутаты продолжили работу над проектом Жилищного кодекса

Сегодня, 29 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии в онлайн режиме обсудили комплекс вопросов в сфере регулирования управления многоквартирными домами.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала о темах, поднятых на заседании.

«Сегодня мы рассмотрели одну из глав проекта Жилищного кодекса. Она касается вопросов управления многоквартирными домами. В частности, мы обсудили общие требования к управлению вышеуказанными домами, а также способы данной деятельности.

Законодательство в данной сфере должно основываться на таких принципах, как обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества, соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме. Для этого необходимо надлежащее содержание общего имущества в соответствии с нормами пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими и техническими. Всё это будет отражено в проекте Кодекса.

Что касается способов управления многоквартирным домом, то следует отметить, что в Жилищном кодексе будут определены три способа. А именно непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или жилищно-строительным кооперативом, управление управляющей организацией», – сообщила парламентарий.

Юлия Крюкова добавила, что также в ходе заседания Комитет обсудил предложения по мероприятиям и проектам от Комитета в рамках проведения в текущем году – Года русской культуры.