Депутаты продолжили работу по усовершенствованию законодательства, регулирующего предоставление социальных гарантий лицам, пострадавшим от военной агрессии Украины

Во вторник, 14 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором обсуждался вопрос необходимости усовершенствования законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующего предоставление социальных гарантий лицам, пострадавшим в результате военной агрессии со стороны Украины.

На заседании присутствовал представитель Молодёжного парламента Донецкой Народной Республики. Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета сообщил председатель Комитета Виталий Кравец.

«Вопрос определения статуса лиц, непосредственно принимавших участие в боевых действиях по защите Донецкой Народной Республики, остается актуальным и требует особого внимания. Вместе с тем мы не должны забывать и о гражданах, проживающих на территории Донецкой Народной Республики и пострадавших в результате боевых действий и непрекращающейся военной агрессии со стороны Украины. В ходе обсуждения депутаты поддержали инициативу представителя Молодёжного парламента Донецкой Народной Республики о совместной работе в данном направлении и решили привлечь профильные министерства и ведомства», – сказал парламентарий.