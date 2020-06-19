Депутаты проголосовали за один из альтернативных законопроектов, вносящих изменения в регулирование сферы противодействия терроризму

Сегодня, 19 июня, согласно повестке пленарного заседания, на альтернативное голосование было вынесено два законопроекта, регламентирующих сферу противодействия терроризму. Одноимённые проекты законов «О внесении изменений в закон ДНР “О противодействии терроризму”» представили председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец и член этого Комитета Андрей Ворошилов.

Первый из одноимённых законопроектов представил Виталий Кравец.

«9 февраля 2016 года был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Закон ДНР “О противодействии терроризму”».

Однако учитывая то, что с момента разработки данного законопроекта в действующее законодательство Республики вносились изменения, в частности касающиеся обеспечения единообразного содержания нормативных правовых актов, профильный комитет пришёл к выводу, что дальнейшая работа над законопроектом в представленной редакции нецелесообразна», – отметил депутат.

Второй из одноимённых законопроектов представил Андрей Ворошилов, отметив, что работа над проектом велась с учётом поступивших замечаний и предложений Генеральной прокуратуры, профильного министерства, а также других заинтересованных субъектов.

«Основная цель внесения изменений в действующий закон – установление комплекса дополнительных мер по противодействию терроризму и обеспечению общественной безопасности.

Законопроект предлагает определить и разграничить полномочия Главы ДНР и Правительства ДНР в сфере противодействия терроризму, а также расширить круг субъектов, противодействующих терроризму, определить специальные полномочия органов местного самоуправления в данной сфере, повысить уровень террористической защищённости определённых объектов, территорий и мест массового пребывания людей.

Кроме того, предложенные изменения устанавливают специальный срок исковой давности для предъявления требования о возмещении причинённого террористическим актом вреда жизни и здоровью, а также справедливый специальный срок исковой давности для предъявления требования о возмещении имущественного вреда, который приравнивается к установленным в Уголовном кодексе ДНР срокам давности привлечения к уголовной ответственности», – сообщил парламентарий.

Андрей Ворошилов добавил, что законопроект конкретизирует преступления, при организации, подготовке и совершении которых организация признаётся террористической, а также устанавливает порядок формирования и опубликования единого республиканского списка таких организаций.

Депутаты рассмотрели два законопроекта, направленных на регулирование сферы противодействия терроризму, и приняли изменения, озвученные депутатом Андреем Ворошиловым, в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в закон ДНР “О противодействии терроризму”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.