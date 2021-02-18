Депутаты работают над улучшением Закона «О государственной гражданской службе»

В среду, 17 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству. На заседании присутствовал представитель Главы Донецкой Народной Республики Алексей Сухинин.

Депутаты и приглашённый обсуждали проекты законов, которыми предлагается внести изменения в Закон «О государственной гражданской службе».

В частности, рассматривалось предложение дополнить понятийный аппарат Закона понятием «служебный год», которое используется по тексту, однако его содержание не раскрыто.

Кроме того, обсуждались инициативы Правительства Донецкой Народной Республики в части внесения изменений в действующий Закон.

«Эффективная реализация Закона «О государственной гражданской службе» и достижение тех целей, которые перед нами ставит законодательство о государственной службе, во многом зависят от качества государственного управления. С одной стороны, это качество правового регулирования, а с другой – качество правоприменения», – прокомментировал председатель Комитета Максим Кныш.

«Мы, стремимся держать руку на пульсе и в меру тех сил, которые у нас есть, развиваться и работать по этим двум направлениям, в связи с чем возникает необходимость совершенствования нормативной базы. Гражданская служба представляет ключевую силу государственного строительства и управления, ведь именно от государственных служащих зависит эффективность функционирования административных аппаратов», – сказал парламентарий.