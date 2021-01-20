Депутаты рассмотрели некоторые аспекты ответственности за нарушения в сфере оборота спирта, алкогольной продукции и табачных изделий

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике как комитет-соисполнитель рассмотрел проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики».

Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Цель законопроекта – принятие положений, направленных на снижение потребления населением алкогольной продукции, снижение доступности алкогольной продукции путём ограничения (запрета) её продажи незаконным способом, как одной из мер по реализации государственной политики по профилактике алкоголизма среди населения Донецкой Народной Республике.

Так, законопроект предполагает усовершенствование санкции статьи 1851 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики за совершение незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Кроме того, предлагается установить административную ответственность и правовой механизм привлечения к ней за нарушение запрета торговли алкогольной продукцией и табачными изделиями с рук или в непредназначенных для этого местах. При этом данный механизм устанавливается вместо применения финансовых санкций за совершение вышеуказанного правонарушения», – сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что по итогам рассмотрения законопроекта профильному комитету рекомендовано доработать его в части обеспечения единообразия правовых конструкций с действующим законодательством, а также дополнительно обсудить отдельные положения проекта закона с заинтересованными органами с учётом избранного курса внешней политики Республики, направленной на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.