Депутаты рассмотрели предложения по усовершенствованию законодательства, регулирующего работу Государственной оперативно-спасательной службы

Сегодня, 18 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, посвящённое обсуждению законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Государственной оперативно-спасательной службе”».

На мероприятии присутствовали члены Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, а также представители Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

О сути законодательной инициативы пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня на заседании мы обсуждали законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Государственной оперативно-спасательной службе”». В целом проект закона разработан для совершенствования правового регулирования отношений в сфере прохождения службы в органах и подразделениях Государственной оперативно-спасательной службы с учётом сегодняшних реалий Республики», – сказал парламентарий.

Виталий Кравец подробно остановился на темах, рассмотренных на заседании.

«Сегодня мы акцентировали внимание на необходимости нормативного закрепления особенностей принятия на службу в образовательную организацию в должности курсанта, а также исполнения обязательств по договору об обучении. Также в законопроекте конкретизируется ряд вопросов медицинского обеспечения сотрудников Государственной оперативно-спасательной службы. Для обсуждения этих норм проекта закона были приглашены профильные комитеты Народного Совета.

Комитет по образованию, науке и культуре предложил рассмотреть вопрос об определении в законопроекте понятия «курсант», то есть лиц, обучающихся в образовательных организациях, подведомственных Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с учётом того, что данное понятие уже предусмотрено в действующей редакции Закона ДНР «Об образовании».

Ряд замечаний поступил со стороны Комитета по здравоохранению, охране материнства и детства. Так, обсудили порядок проведения медико-социальной экспертизы, а также меры социальной защиты, в том числе реабилитацию сотрудников Государственной оперативно-спасательной службы.

По результатам заседания было принято решение продолжить работу над законопроектом с учётом поступивших предложений и замечаний», – резюмировал депутат.