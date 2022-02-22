Депутаты с народом: Александр Быкадоров передал военнослужащим продукты питания

Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Александр Быкадоров совместно с депутатом Татьяной Журавлевой передал продукты питания для кадровых военнослужащих, а также для добровольцев, вставших на защиту Донбасса от вооружённой агрессии Украины.

Продукты питания предоставлены одной из торговых марок.

«В связи с объявленной мобилизацией возросла и необходимость в увеличении довольствия для кадровых военнослужащих, призывников и всех, кто встал на защиту нашей Родины. Жители ДНР массово вступают в ряды военнослужащих, готовы защищать Донбасс. Среди защитников Республики есть не только бывшие военные, но и шахтёры, люди других профессий: как совсем молодые, так и мужчины преклонного возраста. Мы пообщались с добровольцами, а также передали военнослужащим продукты питания», – рассказал Александр Быкадоров.

Напомним, что 19 февраля 2022 года в связи с военной агрессией со стороны ВСУ Глава ДНР объявил о всеобщей мобилизации.

«Мы должны встать на защиту нашей Родины, наших родных и близких», – подчеркнул Александр Быкадоров.