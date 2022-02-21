Депутаты с народом: Александр Камышов

После объявления Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным об организации массового централизованного выезда населения в Российскую Федерацию в связи с наращиванием Украиной количества военнослужащих и летального вооружения по всей линии соприкосновения депутаты Народного Совета активно принимают участие в помощи жителям, желающим эвакуироваться в Россию.

Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов, как и все депутаты, оказывает консультационную и организационную помощь гражданам, которые в первую очередь подлежат эвакуации. К этой категории относятся женщины, дети и люди пожилого возраста.

«Мой округ находится в Макеевке, и я веду приёмы граждан в Червоногвардейском районе. Поэтому и помощь в эвакуации оказываю здесь же. Ещё раз обращаюсь к жителям. Ежедневно с автостанции «Червоногвардейская» отправляются автобусы в Россию. В 10:00 и в 15:00. В каждый рейс выезжают от двух автобусов. Сегодня, например, уже собралось около 100 человек, которые будут эвакуированы», -– сказал Александр Камышов.