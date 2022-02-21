Депутаты с народом: Александр Мальков

Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Александр Мальков, как и все депутаты, продолжает помогать жителям Республики, желающим эвакуироваться в Россию, оказывает консультационную и организационную помощь гражданам.

«В условиях возобновления активных боевых действий со стороны Украины и их диверсионной деятельности на территории Донецкой Народной Республики мы, депутаты, продолжаем свою работу. Сейчас в ней особенно нуждаются граждане нашего государства. За мной закреплён округ в Пролетарском районе города Донецка, поэтому его жители могут обратиться ко мне за помощью в организации эвакуации. Хочу напомнить, что в первую очередь покинуть территорию ДНР на время украинской вооружённой агрессии рекомендуется женщинам, детям и людям пожилого возраста.

Из Пролетарского района Донецка массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию осуществляется ежедневно. Сбор населения для эвакуации проходит по следующим адресам: ДК «Юбилейный (ул. Большая Магистральная, 29а), больница №9 (ул. Зельницкая, 1), ДК «20 лет Победы» (ул. Филатова, 19а), амбулатория ЦПМС №11 (ул. Прожекторная, 15), а также автостанция «Щетинина». Сегодня, к примеру, в 13:00 автобусы с эвакуируемыми стартовали от ДК «Юбилейный», – сказал Александр Мальков.