Депутаты соберутся на чрезвычайное пленарное заседание
В субботу, 28 марта 2020 года, состоится чрезвычайное пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
В проект повестки дня включен законопроект «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики” и “О налоговой системе”».
Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.
Начало в 15:30.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 14:45 до 15:15.