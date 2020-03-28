Депутаты соберутся на чрезвычайное пленарное заседание

В субботу, 28 марта 2020 года, состоится чрезвычайное пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включен законопроект «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики” и “О налоговой системе”».

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 15:30.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 14:45 до 15:15.