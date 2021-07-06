Депутаты совершенствуют законодательство в сфере СМИ и информационных технологий

Сегодня, 6 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, в рамках которого парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» и статью 18 Закона Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях».

О законопроекте рассказал председатель Комитета Виталий Кравец:

«Проектом предлагается установить и обеспечить реализацию запрета на распространение в средствах массовой информации, а также в сети интернет информации о способах, методах самодельного изготовления взрывчатки и взрывных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия.

В частности, предлагается внести изменение в часть 8 статьи 4 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» касательно установления запрета на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях вышеуказанных сведений.

Кроме того, проектом предлагается внести изменение в пункт 1 части 5 статьи 18 Закона Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях» в части установления ограничения доступа к сайтам в сети интернет, содержащим соответствующую информацию», – рассказал парламентарий.

Проект закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» и статью 18 Закона Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях», разработанный Комитетом Народного Совета по безопасности и обороне, был сегодня и в повестке дня профильного Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.