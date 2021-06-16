Депутаты совместно с представителями Молодёжного парламента обсудили проекты законов

В среду, 16 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, в котором приняли участие представители Комитета Молодёжного парламента по законотворчеству и правовой культуре.

Молодые парламентарии рассказали о себе и поделились своими планами на будущее, после чего приняли активное участие в обсуждении проектов законов, находящихся в работе Комитета, а также наметили основные направления для дальнейшего сотрудничества.

Председатель Комитета Максим Кныш поделился с пресс-службой Народного Совета своими впечатлениями от совместной работы.

«Основной целью подобных встреч является активное привлечение молодых парламентариев к законотворческой работе. Надеюсь, что мы и в дальнейшем продолжим взаимодействовать в данном формате. Очень важно понимать, что подобные мероприятия могут стать отличным стартом в политической карьере молодых людей», – отметил парламентарий

В свою очередь, председатель Комитета по законотворчеству и правовой культуре Данил Кравченко добавил, что члены Молодёжного парламента – это молодые граждане, которые выражают активную гражданскую позицию, и, принимая участие в подобных мероприятиях, чувствуют ответственность и желание внести свой вклад в развитие Республики.