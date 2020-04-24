Депутаты усовершенствовали законодательство в сфере перевозки опасных грузов

Сегодня, 24 апреля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О перевозке опасных грузов”», разработанный Комитетом Народного Совета по транспорту и связи.

Актуальность предлагаемых изменений в своём докладе обосновал председатель Комитета Александр Бондаренко.

«Законопроект предусматривает приведение Закона ДНР «О перевозке опасных грузов» в соответствие с требованиями, установленными в международном правовом поле, в части процедур классификации, расследования и учёта транспортных, дорожно-транспортных и авиационных происшествий, аварийных случаев при перевозке опасных грузов.

В частности, исключаются такие термины, как «авария при перевозке опасных грузов» и «инцидент при перевозке опасных грузов».

Кроме того, законопроектом определены органы исполнительной власти, ответственные за разработку и утверждение Порядка расследования причин происшествий на железнодорожном, авиационном, автомобильном, морском и речном видах транспорта», – сообщил парламентарий.

Поскольку законопроект направлен на повышение уровня безопасности движения на всех видах транспорта и снижение уровня потенциальных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при осуществлении перевозки опасных грузов, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О перевозке опасных грузов”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.