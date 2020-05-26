Депутаты внесли изменения в ряд законов ДНР

Сегодня, 26 мая, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», разработанный Временной комиссией Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

О сути законопроекта рассказал заместитель председателя Комиссии Максим Кныш.

«Законопроект приводит к единообразию наименование государственных органов Донецкой Народной Республики в законах «Об обращениях граждан», «Об основах общеобязательного социального страхования» и «О рынках и рыночной деятельности».

Принятие законопроекта позволит привести в соответствие отдельные нормы вышеуказанных законов с положениями Конституции ДНР, а также Закона ДНР «О Правительстве ДНР», регламентирующих правовой статус, организацию и порядок деятельности высшего исполнительного органа государственной власти», – пояснил депутат.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.