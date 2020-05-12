Депутаты возложили цветы к месту гибели воинов-добровольцев, оборонявших Донецк

Во вторник, 12 мая, депутаты Народного Совета ДНР Виктор Ищенко и Наталья Чекарева возложили цветы к месту гибели защитников Донецка, погибших в мае 2014 года на Путиловском мосту в результате обстрела со стороны ВФУ.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Наталья Чекарева рассказала, что в первом бою за Донецкий аэропорт погибло тридцать девять воинов-добровольцев.

«Жители Республики бережно хранят память о добровольцах, погибших при защите мирного населения Донбасса, о тех, кто встал на защиту своих близких, оставив мирную жизнь.

Мы будем помнить их подвиг всегда, и они навсегда останутся в наших сердцах», – сказала депутат.