Депутаты вручили почётные грамоты Народного Совета медикам Республики (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Парламентарии передали почётные грамоты Народного Совета коллективам учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики, поблагодарив их за самоотверженный труд во время режима повышенной готовности.

Всего награды получат 38 коллективов медицинских учреждений и 15 сотрудников Министерства здравоохранения.

Сегодня, 1 июля, депутаты Народного Совета ДНР Сергей Абуков, Юрий Леонов и Оксана Сигидина вручили награду коллективу коммунального учреждения «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1 города Донецка».

Юрий Леонов поздравил работников Центра с прошедшим Днём медика и поблагодарил за заботу о здоровье жителей Донецка.

«Желаю, чтобы поздравления и слова благодарности вы слышали не только по случаю профессионального праздника. Ежедневно вы оказываете медицинскую помощь жителям нашего города. Спасибо вам за этот самоотверженный труд.

Особенно благодарю за активную позицию, профессионализм, высокую квалификацию и отзывчивость в дни, когда в Республике действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», – сказал депутат.

Напомним, 19 июня 2020 года парламентарии приняли постановление о награждении почётными грамотами Народного Совета Донецкой Народной Республики коллективов учреждений здравоохранения и сотрудников Министерства здравоохранения ДНР.