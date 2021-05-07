Депутаты Юрий Мартынов и Владислав Бердический поздравили ветеранов Новоазовска и Петровского района Донецка

В четверг, 6 мая, депутаты Народного Совета, члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский, Инна Лаевская и Светлана Куманова поздравили с наступающим Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Евгения Павловича Косенко.

Евгений Павлович ныне проживает в посёлке Седово Новоазовского района. Парламентарии приехали к ветерану домой, привезли подарки.

«Все мы испытываем глубочайшее уважение к героям-победителям Великой Отечественной войны. Они спасли мир от коричневой чумы, и их подвиг мы, благодарные потомки, будем помнить всегда. Долг каждого человека – помогать нашим ветеранам, ценить их и беречь», – сказал председатель Комитета Владислав Бердичевский.

Сегодня, 7 мая, депутат Народного Совета Юрий Мартынов поздравил с праздником участника боевых действий Великой Отечественной войны Григория Ефимовича Цесаренко, проживающего в прифронтовом Петровском районе Донецка.

«Трогательная состоялась встреча с Григорием Ефимовичем. Услышал из первых уст воспоминания ветерана. С 1941 по 1947 годы он служил водителем 38-й отдельной авиационной эскадрильи.

Награждён орденом «За мужество», медалями «За оборону Кавказа», «50 лет освобождения Украины», «За отвагу».

Пожелал Григорию Ефимовичу крепкого здоровья и выразил свою благодарность за его героизм и мужество, за то, что он боролся за мирную и счастливую жизнь.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ветеранов с праздником Великой Победы, пожелать всем мирного неба, крепкого здоровья, долгих лет жизни и бесконечной заботы со стороны родных и близких!», – добавил парламентарий.