Депутаты закрепили ряд норм, регулирующих некоторые особенности бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР

Сегодня, 21 февраля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», разработанный депутатом Народного Совета, членом Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Натальей Чекаревой.

Инициатор законопроекта рассказала коллегам о сути предложенных изменений.

«Проектом закона вносится ряд изменений, регулирующих особенности наполнения источников внутреннего финансирования дефицита Республиканского бюджета, использования денежных средств из резервного фонда Главы ДНР, а также порядка утверждения закона о Республиканском бюджете и законов о бюджете государственных внебюджетных фондов ДНР на очередной финансовый год.

Так, проектом закона предлагается установить нормы, согласно которым в состав иных источников внутреннего финансирования дефицита Республиканского бюджета включаются средства, полученные от погашения кредитов, предоставленных в предыдущих финансовых годах из Республиканского бюджета, а также согласно которым остатки средств Республиканского бюджета на начало текущего финансового года по решению Правительства могут быть направлены на финансирование дефицита Республиканского бюджета.

Кроме того, проектом закона предусмотрено наделение министра финансов полномочиями по принятию решения об изменении показателей сводной бюджетной росписи без внесения изменений в закон о Республиканском бюджете в случае использования, перераспределения средств резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований.

Также проектом закона предлагается закрепить временную норму, согласно которой утверждение Республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляется Правительством до принятия закона о Республиканском бюджете на очередной финансовый год и принятия бюджетов государственных внебюджетных фондов», – сообщила Наталья Чекарева.

Она добавила, что данный Закон распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Подводя итоги, Наталья Чекарева отметила, что принятие проекта закона будет способствовать усовершенствованию законодательства в сфере бюджетного устройства и бюджетного процесса, устранению юридических коллизий в части использования денежных средств резервного фонда Главы ДНР, закреплению дополнительных источников внутреннего финансирования дефицита Республиканского бюджета, а также укрепит экономическую и финансовую сферы деятельности государства.

Ввиду того, что законопроект направлен на обеспечение надлежащего функционирования бюджетной системы Республики и своевременное выполнение финансовых обязательств государства, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.