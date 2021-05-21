Депутаты заслушали отчёт о результатах работы Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины

Сегодня, 21 мая, в ходе очередного пленарного заседания парламентарии заслушали отчёт о результатах работы Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, за период с 1 февраля по 30 апреля 2021 года.

С докладом перед парламентариями выступил председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица.

Парламентарий отметил, что за отчётный период члены Временной комиссии выезжали в прифронтовые населённые пункты для оказания помощи в виде передачи продуктовых наборов, лекарственных препаратов, посевного материала, спортивного и медицинского инвентаря.

Кроме того, члены Временной комиссии оказывали материальную поддержку военнослужащим Народной милиции ДНР.

По итогам работы Временной комиссии за отчётный период помощь получили около 450 человек и 130 семей.

Отдельно докладчик остановился на работе Временной комиссии в посёлке Октябрьский.

«В посёлке Октябрьский Куйбышевского района города Донецка проведён сход граждан, участие в котором приняли главы администрации города Донецка и Куйбышевской районной администрации, руководители и представители органов внутренних дел, коммунальных служб района. В ходе диалога выявлен ряд проблем прифронтового посёлка, для решения которых будут задействованы органы исполнительной власти, а также Временная комиссия. Данный вопрос находится на контроле Временной комиссии, дополнительно проведено расширенное заседание, на котором заслушан отчёт администрации Куйбышевского района города Донецка о мероприятиях по устранению проблем жителей посёлка, решение которых не требует капитальных вложений. В отношении сроков выполнения работ на жилых объектах, подлежащих восстановлению и требующих капиталовложений, направлены обращения в Правительство Донецкой Народной Республики и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. В целях мониторинга обстановки Временной комиссией планируется проведение повторного схода жителей посёлка в ближайшее время», – сказал Юрий Покинтелица.

Парламентарии признали работу Временной комиссии за отчётный период удовлетворительной.