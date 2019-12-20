Депутаты заслушали отчёт Временной комиссии по вопросам проверки законности отказа в госаккредитации ГОУ ВПО ДЮА

Сегодня, 20 декабря, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали отчет о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам проверки законности отказа в государственной аккредитации государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия».



Отчёт о результатах работы

Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам проверки законности отказа в государственной аккредитации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия»

Временная комиссия Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам проверки законности отказа в государственной аккредитации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия» (далее – Временная комиссия) создана 6 декабря 2019 года Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики № II-206П-НС.

Временной комиссии поручено осуществить сбор и анализ информации, связанной с отказом в государственной аккредитации Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия» (далее – ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»).

Распоряжением Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики от 2 декабря 2019 года № 27-Р на период до создания Временной комиссии была создана Рабочая группа по вопросам проверки обстоятельств, связанных с отказом в государственной аккредитации ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», (далее – Рабочая группа) из числа депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва, которые вошли в состав Временной комиссии, в целях снижения социальной напряженности и изучения обстоятельств, связанных с отказом в государственной аккредитации ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия».

Со 2 по 6 декабря 2019 года Рабочей группой было проведено два заседания, на которых были заслушаны первые пояснения и предоставлена первоочередная информация по вопросу об отказе в государственной аккредитации ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия».

После создания Временной комиссии рассмотрение обозначенного вопроса продолжилось на базе Временной комиссии.

Временной комиссией было проведено 4 заседания, в которых приняли участие представители ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», Молодёжного парламента Донецкой Народной Республики, студентов ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» и их родителей, а также руководитель экспертной группы, проводившей аккредитационную экспертизу ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия».

Временной комиссией были затребованы и получены документы от Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», необходимые для государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», и иные документы, необходимые для всестороннего анализа и объективного рассмотрения обозначенного вопроса. Также Временной комиссией были заслушаны пояснения представителей ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», студентов ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» и их родителей, а также пояснения представителя экспертной группы.

По результатам рассмотрения предоставленных документов и пояснений приглашённых лиц Временная комиссия, руководствуясь пунктом 16 статьи 69 Конституции Донецкой Народной Республики, Регламентом Народного Совета Донецкой Народной Республики, пришла к выводу о наличии признаков нарушения Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики статей 88 и 89 Закона Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года № 55-IHC «Об образовании», Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности, утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 29 марта 2017 года № 5-2, Положения об аккредитационной коллегии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, утверждённого Приказом Министерства образования и науки от 23 апреля 2015 года № 128, при проведении государственной аккредитации в отношении образовательных программ, реализуемых ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия».

Также Временная комиссия считает, что оснований для отказа в государственной аккредитации у аккредитационной коллегии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики не имелось, а те основания, на которые сослалась аккредитационная коллегия Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики в своём решении, не соответствуют исчерпывающему перечню оснований, установленному частью 15 статьи 88 Закона «Об образовании» и пунктом 45 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности.

Заключение Временной комиссии по итогам рассмотрения обозначенного вопроса 17 декабря 2019 года направлено Главе Донецкой Народной Республики, Председателю Народного Совета Донецкой Народной Республики, Председателю Правительства Донецкой Народной Республики для принятия к сведению.

Таким образом, считаю работу Временной комиссии удовлетворительной.

Председатель Временной комиссии Н. А. Пшеничная