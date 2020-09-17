Депутаты завершили работу над внесением изменений в регулирование лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности

Во вторник, 15 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии подвели итоги работы над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”».

Председатель Комитета Наталья Волкова рассказал о сути законопроекта в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Ранее Комитет начал работу над законопроектом, регулирующим государственный контроль в образовательной сфере. На данном этапе он полностью согласован с представителями министерств, учтены замечания и правки заинтересованных лиц. В ближайшее время проект закона будет вынесен на рассмотрение.

По итогам обсуждений решили функции по лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательной деятельности передать от Министерства образования и науки Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования и науки.

Таким образом, на законодательном уровне будут определены органы исполнительной власти Республики, осуществляющие государственное управление в сфере образования и науки, а также их полномочия», − сообщила парламентарий.