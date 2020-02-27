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Дети из прифронтовых районов посетят краеведческий музей и примут участие в интерактивном занятии “Прощай Масленица”

В пятницу, 28 февраля, в Донецком республиканском краеведческом музее в рамках социальной программы «Дети Республики» по инициативе депутата Народного Совета ДНР Александра Бондаренко состоится  интерактивное занятие «Прощай, Масленица», в котором примут участие дети, проживающие в Ясиноватском районе Республики и учащиеся одной из школ Киевского района города Донецка.

Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189А.

Время: 10:00.

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