«Дети Республики» приняли участие в «Космическом путешествии»

В четверг, 22 апреля, учащиеся Муниципального образовательного учреждения «Школа №56 города Донецка» в рамках программы «Дети Республики» посетили Донецкую республиканскую универсальную научную библиотеку имени Н.К. Крупской, где приняли участие в интерактивном квесте. Мероприятие состоялось при содействии заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой.

В рамках мероприятий, приуроченных к 60-летию первого полёта человека в космос, учащиеся школы №56 города Донецка стали участниками квеста «Космическое путешествие» от Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н.К. Крупской.

Также школьники посетили действующие тематические выставки и инсталляции, увидели редкие цветные плакаты 60-х годов, посвящённые покорению космоса, периодические издания тех времён. В дополнение к интерактиву в секторе редких изданий для детей провели мастер-класс по бережному обращению с книгой.

Ольга Макеева рассказала пресс-службе Народного Совета о мероприятии.

«Очень интересно, живо, насыщенно и, главное, познавательно. Ребятам пришлось изрядно потрудиться, чтобы справиться со всеми заданиями: не только проверить свои знания в области космонавтики, но и испытать себя на ловкость, выносливость и быстроту реакции, проявить командный дух и чувство товарищества.

Благодарю коллектив библиотеки за участие в программе «Дети Республики» и возможность пополнить свои знания таким увлекательным способом. Тема космоса нам особенно близка – среди выдающихся покорителей космического пространства есть и наши земляки. Это Георгий Береговой, Алексей Волков, Леонид Кизим. О таких личностях должен знать каждый. Уверена, сегодня ребята не только весело провели время, но и узнали много полезного», – отметила вице-спикер.