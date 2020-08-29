Диалог на равных: Владимир Бидёвка ответил на вопросы молодёжных активистов

В субботу, 29 августа, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка принял участие в работе Республиканского образовательного форума молодёжи «Море».

На открытой дискуссионной площадке спикер парламента встретился с участниками форума, среди которых были активисты ОО «Молодая Республика» и представители Молодёжного парламента.

Владимир Бидёвка рассказал о структуре Народного Совета и процедуре принятия законов, об особенностях законотворческого процесса.

«Часто поступают вопросы о том, что в Народном Совете нет живой дискуссии. Но я убеждён, что парламент, пленарные заседания – это места, где необходимо показывать работу и результат. Основные прения у нас проходят в комитетах, рабочих группах и комиссиях. И там бывает достаточно жарко. Это и есть основная задача комитетов – готовить для пленарного заседания полностью согласованный закон, учитывающий позиции всех заинтересованных сторон. Закон – это всегда некий компромисс. Компромисс между доходами и расходами, между различными группами населения, между различной проблематикой», – сказал Владимир Бидёвка.

Отдельно парламентарий подчеркнул важность роли молодёжи в деле развития Республики.

«Депутаты Молодёжного парламента принимают участие в приёмах граждан вместе с депутатами Народного Совета. Работают над различными законопроектами, в том числе и над законопроектом «О государственной молодёжной политике». Если молодёжь не участвует в жизни государства, то будущего у этого государства нет. Сегодняшний форум – очень важное мероприятие. Важное, прежде всего, для будущего Республики», – сказал спикер парламента.

Общение продолжилось в формате вопрос-ответ.

Нам известно, что в скором времени депутаты Народного Совета будут меняться округами. Для чего это нужно, какие плюсы и минусы процесса?

Вы правы, здесь есть как плюсы, так и минусы. Я вижу главную трудность в том, что депутату нужно будет заново налаживать контакты в новом округе. На первом этапе это может привести к временному замедлению работы. Но, с другой стороны, это может стать и существенным стимулом.

Когда человек долгое время находится без движения на одном и том же месте, это часто приводит к застою. Так что такие ротации необходимы. Перераспределяя округа, мы старались самых активных депутатов направить в наиболее проблемные районы.

Я думаю, парламентарии максимально быстро мобилизуются и построят эффективную работу на новых округах.

А чем могла бы молодёжь помочь депутатам на новых округах?

Вы можете помочь наладить новые контакты на местах, быстрее узнать о проблемах людей, вникнуть в процессы, происходящие в округах. Вы, наряду с общественным движением «Донецкая Республика», в курсе существующих проблем и можете ускорить налаживание диалога между властью и народом.

Недавно вышел Закон ДНР «О государственной гражданской службе», но администрации городов не относятся к госслужащим. Когда будет создан закон о местном самоуправлении?

Что касается регулирования муниципальной службы, то мы уже приняли Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», где этот вопрос урегулирован. До принятия закона о местном самоуправлении местные администрации и приравненные к ним субъекты будут попадать под закон о государственной службе. Я думаю, будут приняты и другие подзаконные акты в ближайшее время и этот вопрос будет урегулирован окончательно.

Мы все помним, что депутаты недавно дежурили с сотрудниками МВД. Не могли бы вы поделиться своими впечатлениями об этих дежурствах?

Это важный для нас опыт. Мы видим, как работает другая структура, из первых рук узнаем об их проблемах и можем выработать эффективные механизмы решения этих проблем, в том числе и на законодательном уровне. Очень важно было посмотреть на взаимодействие между гражданами и сотрудниками МВД. Так или иначе, это был положительный опыт.

Резюмируя встречу, Председатель парламента высоко оценил активную жизненную позицию участников форума.

«Приятно, что наша молодёжь так активно интересуется жизнью государства и готова принимать участие в развитии нашей страны. Сегодня было много достаточно острых и актуальных вопросов. На какие-то из них получилось дать развёрнутые ответы, какие-то будем решать вместе с молодыми парламентариями и активистами общественной организации. В любом случае, такие встречи очень важны для всех нас, для будущего нашего государства», – сказал Владимир Бидёвка.