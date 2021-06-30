Для абитуриентов с инвалидностью упрощён порядок поступления в вузы

Сегодня, 30 июня, в ходе очередного пленарного заседания Народного Совета парламентарии рассмотрели и приняли проект закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Инициатор и разработчик законопроекта – председатель Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова.

«Проект закона вносит изменения в части 5 и 7 статьи 68 Закона ДНР «Об образовании», исключая требования о наличии заключения учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии у детей-инвалидов, инвалидов первой и второй групп, инвалидов детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, противопоказаний при поступлении в образовательные организации высшего профессионального образования на бюджетные места. Также предусмотрено исключение такого требования при приёме на подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего профессионального образования за счёт бюджетных средств.

Принятие проекта закона позволит упростить процедуру поступления людей с инвалидностью на обучение по программам бакалавриата и специалитета», – сказала Наталья Волкова.

Закон «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.