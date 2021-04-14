Дмитрий Огилец с рабочим визитом посетил Докучаевск

Во вторник, 13 апреля, депутат Народного Совета Дмитрий Огилец с рабочим визитом посетил город Докучаевск. Парламентарий принял участие в аппаратном совещании в администрации Докучаевска, провёл встречи с трудовыми коллективами предприятий города, передал в городскую библиотеку партию книг.

В рамках аппаратного совещания с руководителями предприятий, учреждений и организаций города в администрации Докучаевска рассматривались вопросы вакцинации, проведения субботников, звучали отчёты о текущем положении дел в различных отраслях деятельности. Были подробно рассмотрены вопросы, касающиеся получения жителями ДНР гражданства Российской Федерации и СНИЛС в упрощенном порядке.

После совещания парламентарий встретился с трудовыми коллективами центральной библиотеки, центральной городской больницы, Дома ветеранов ДФДК, специальной школы-интерната №27.

Дмитрий Огилец так прокомментировал итоги рабочего визита:

«День очень насыщенный и плодотворный: были проведены четыре встречи с трудовыми коллективами. Это хорошие, сплочённые команды с достойными, сильными руководителями. Во время встреч было поднято достаточно много вопросов, в том числе острых, и в ближайшее время я буду занят их проработкой и решением с привлечением к такой деятельности администрации города и профильных министерств. По одному из самых сложных вопросов будет подготовлено депутатское обращение на имя Председателя Правительства ДНР. Также, благодаря Олесе Климук и друзьям из Российской Федерации, центральная библиотека Докучаевска пополнилась большим количеством новых книг, среди которых есть детская литература, произведения в жанре фэнтези. Приятно было видеть радость работников библиотеки: по их словам, такого большого поступления не было уже давно. Надеюсь, читатели Докучаевска будут так же рады книжным новинкам».