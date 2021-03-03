Дмитрий Огилец с рабочим визитом посетил Докучаевск

Во вторник, 2 марта, депутат Дмитрий Огилец нанёс рабочий визит в город Докучаевск. Парламентарий провёл совещание в администрации города и пообщался с жильцами общежития Докучаевского флюсо-доломитного комбината. Кроме того, Дмитрий Огилец посетил докучаевский зоопарк.

«Провели рабочую встречу в городской администрации с заместителем главы и управделами. Посетили общежитие ДФДК по ул. Центральной, 66. В декабре получил коллективное обращение граждан, проживающих в этом общежитии. Люди жаловались на плохие условия проживания, отсутствие отопления и другие проблемы. От руководства филиала № 14 «ДФДК» ЗАО «Внешторгсервис» после повторного депутатского обращения удалось получить разъяснения по поводу сложившейся ситуации. Проблем много и решить их сразу не получается. Начали с малого. Сегодня благодаря помощи волонтёрской группы «Славяночка» выдали жильцам три электрических конвектора для обогрева туалетов и душевой. Оставляю коллективное обращение граждан на контроле. Буду следить за ходом передачи здания на баланс города Докучаевска. Надеюсь, это позволит решить ряд наболевших вопросов», – сказал Дмитрий Огилец.

В докучаевском зоопарке парламентарий передал для животных 40 тюков люцерны. Дмитрий Огилец отметил, что зимний период зоопарк перенёс без потерь и поблагодарил всех неравнодушных за помощь питомцам зоопарка.