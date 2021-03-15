Дмитрий Подлипанов об итогах работы Министерства транспорта за 2020 год

Сегодня, 15 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра транспорта Дмитрия Подлипанова о деятельности возглавляемого им министерства в 2020 году.

В своём докладе Дмитрий Подлипанов рассказал о результатах реализации мероприятий по обновлению железнодорожного транспорта, сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений Донецкой Народной Республики.

«Необходимость в обновлении железнодорожного транспорта возникла в связи с высоким уровнем износа основных фондов ГП «Донецкая железная дорога», который составляет более 90%.

Так, трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса» закупил товарно-материальные ценности для ремонта и модернизации пути, восстановления объектов хозяйств электроснабжения, автоматики, телемеханики и связи.

Государственное предприятие «Донецкая железная дорога»:

− провело с использованием новых материалов капитальный ремонт 7,4 км пути, что составляет 2,9% от общей протяженности путей с просроченными видами ремонта;

− восстановило 20,1 км контактной подвески, выполнило капитальный ремонт 33,34 км контактной сети;

− отремонтировало 38 единиц электрических машин тягового подвижного состава;

− выполнило капитальный ремонт 3 тепловозов ЧМЭЗ.

В рамках утверждённых мероприятий в 2020 году также продолжалось восстановление сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений Республики.

Так, выполнен капитальный ремонт моста на автомобильной дороге Покровка-Степано-Крынка в Амвросиевском районе и текущий ремонт участков дорог государственного значения общей протяженностью 10,5 км.

Все запланированные работы проведены в полном объёме и в установленные сроки.

В части эксплуатационного содержания дорог общего пользования в 2020 году работниками ГП «Автодор» выполнены следующие работы:

– ямочный ремонт порядка 30 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования, что составляет 123% от плана на 2020 год;

– установлено 659 дорожных знаков, что на 82,5% больше, чем в 2019 году;

– в зимний период было очищено от снега более 45 тыс. км прохода дорог общего пользования, противогололёдными материалами обработано 134,4 млн. кв. м дорог», – сообщил министр.

Особое внимание Дмитрий Подлипанов уделил вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения в автомобильных пассажирских перевозках.

«В 2020 году продолжалось развитие маршрутной сети Республики.

Было открыто 10 новых маршрутов в пригородном и междугородном сообщении, а также 5 – в международном.

На 1 января 2021 года в Республике функционирует 496 маршрутов пассажирского автомобильного транспорта, в том числе 39 международных, 67 междугородных, 77 пригородных, 277 городских и 36 маршрутов горэлектротранспорта.

Объём пассажирских перевозок за 12 месяцев 2020 года составил 94,8 млн. пассажиров и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 8,4%. Пассажирооборот составил 1,4 млрд. пас. км и сократился на 14,4% в сравнении с предыдущим годом. Сокращение объёмов перевозок пассажиров произошло в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2020 году согласно Распоряжению Главы ДНР Министерством транспорта организован выезд более 120 тысяч граждан Республики в Российскую Федерацию, к четырём пунктам выдачи паспортов РФ. В перевозках было задействовано 20 перевозчиков, выполнено 2554 рейса.

Кроме того, на безоплатной основе было выделено 453 транспортных средства для осуществления поездок по заявкам Администрации Главы ДНР, министерств и ведомств, что на 113 больше, чем в 2019 году.

Коммунальные предприятия городского электрического транспорта проводили ремонтно-восстановительные работы подвижного состава. Выполнен капитально-восстановительный ремонт 17 троллейбусов, 12 трамваев, средний ремонт 40 троллейбусов, 15 трамваев.

На постоянной основе администрации городов ведут работу по вопросу поэтапного обновления парка пассажирского подвижного состава, работающего на городских маршрутах. В 2020 году на маршрутах общего пользования в городе Донецке обновлено 36 единиц подвижного состава.

За 2020 год Министерство транспорта выдало 1365 временных разрешений на различные виды перевозок. Общая сумма поступлений в бюджет от выдачи разрешительных документов составила более 1,9 миллионов рублей», – отметил руководитель министерства.

Дмитрий Подлипанов добавил, что в 2020 году специалистами Министерства транспорта в 2020 году проведено 229 проверок по выполнению субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере автомобильных перевозок, в ходе которых проверено 2313 транспортных средств. В отношении перевозчиков, допустивших нарушения действующего законодательства, составлено 507 актов.