Дмитрий Подлипанов отчитался о работе Министерства транспорта за 2019 год

Сегодня, 17 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра транспорта Дмитрия Подлипанова о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

В начале своего доклада министр отметил роль транспортной отрасли и дорожного хозяйства в развитии всех сфер экономики Республики.

«Объём реализованных услуг предприятиями транспорта составляет порядка 38% от общего объёма всех предоставляемых услуг в Республике. В сфере транспорта работает 6% от общей численности всего занятого населения», – сообщил министр.

Далее докладчик поделился статистической информацией, связанной с деятельностью предприятий транспорта в разрезе по отраслям.

«В структуре государственного предприятия «Донецкая железная дорога» находятся 57 железнодорожных станций и 49 подразделений. Общая протяженность главных путей составляет 2 376,2 км. По территории Республики курсируют 58 пригородных поездов, также после пятилетнего перерыва возобновлено движение пригородного сообщения между Донецком и Еленовкой.

В 2019 году на 17% вырос объём пассажирских перевозок. Грузооборот в свою очередь сократился и составил порядка 2,4 млрд тонно-километров, что на 3% ниже, чем в предыдущем отчётном периоде.

В течение года был выполнен ряд ремонтных работ по поддержанию и продлению срока службы имеющегося подвижного состава, восстановлению инфраструктуры, увеличению её пропускной способности.

В сфере автомобильного транспорта работают 449 субъектов хозяйственной деятельности, которые ежедневно перевозят более пятисот тысяч пассажиров. В отчётном периоде маршрутная сеть была расширена за счёт открытия 25 новых пригородных и междугородных маршрутов. В 2019 году объём перевозок на автомобильном транспорте вырос на 12,7% по сравнению с предыдущим годом», – отметил Дмитрий Подлипанов.

Министр также рассказал о результатах, достигнутых в сфере технического регулирования и лицензирования, и доложил о проведённой контрольно-проверочной работе, направленной на пресечение нелегальной деятельности среди перевозчиков.

«В республиканский бюджет в виде пошлины за выдачу и переоформление лицензий поступило 1 471 000 рублей», – сказал руководитель ведомства.

В заключение Дмитрий Подлипанов сообщил о планах министерства на 2020 год.

«В сфере железнодорожного транспорта в 2020 году запланировано приобретение нескольких единиц подвижного состава и ремонтной техники, ремонт железнодорожных путей, капитальный ремонт инфраструктуры.

В сфере дорожного хозяйства планируется текущий и капитальный ремонт более 100 км дорог общего пользования, а также приобретение 52 единицы специальной техники.

Запланировано также открытие 5 маршрутов в пригородном, междугороднем и международном сообщении, восстановление работы сезонных автобусных маршрутов», – сообщил министр.