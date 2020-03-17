Доклад Эдуарда Арматова об итогах работы Министерства промышленности и торговли за 2019 год

Сегодня, 17 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра промышленности и торговли Донецкой Народной Республики Эдуарда Арматова о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

В своем докладе Эдуард Арматов предоставил статистические данные о динамике производства в различных отраслях экономики.

«В 2019 году в общей структуре промышленности Республики доля отраслей тяжёлой промышленности – металлургия, металлообработка, коксохимия, машиностроение – составила 45,6%, ресурсодобывающих отраслей – 9%, производства и поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 27,35%, пищевой промышленности и производства табачных изделий – 12,5% и прочих отраслей – 5,55%. Предприятия металлургической отрасли являются ориентированными на экспорт. В отчётном периоде экспортировано продукции на сумму 51 401,8 млн рублей, что составляет 55,9% от общего объёма реализованной продукции.

Положительная динамика по сравнению с 2018 годом наблюдалась в производстве стали, готового проката, а также на флюсодобывающих предприятиях. Вместе с тем наблюдалось снижение в других отраслях.

По итогам 2019 года объём производства продукции машиностроения составил 5 469 860 млрд рублей, объём реализации – 5 722 640 млрд рублей. В целом, в 2019 году объём загрузки производственных мощностей предприятий машиностроения составил 30,8%.

Объём производства на предприятиях химической промышленности составил 1 091 700 млрд рублей, что на 6,7% больше по сравнению с 2018 годом. При этом было реализовано готовой продукции на сумму 1 214 600 млрд рублей, что на 5,4% больше, чем в прошлом году. Рост объёмов производства и реализации обусловлен повышением спроса на готовую продукцию ведущих предприятий отрасли – ООО «Центр управления качеством больничной гигиены», ООО «КДН №2», ООО «Донтехрезина и Ко», ООО «Омега». Экспорт продукции химической промышленности составил 364,5 млн рублей. Данный показатель выше на 9,4% по сравнению с 2018 годом», – сообщил министр.

Он отметил, что в 2019 году не удалось преодолеть отрицательную динамику производства и реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения по отношению к показателям 2018 года.

По словам министра, в 2019 году на 9,1% вырос объём производства бумажной продукции и составил 1 545 200 млрд рублей, а также увеличился объём производства строительных материалов на 379 млн рублей.

В легкой промышленности аналогично наблюдалась положительная динамика. В 2019 году было произведено продукции на сумму 217,5 млн рублей, в сравнении предыдущим периодом объём производства увеличился на 5,5%. При этом объём реализации готовой продукции составил 227,2 млн рублей, что на 9,3% выше показателей 2018 года.

Далее Эдуард Арматов рассказал о деятельности министерства, направленной на поддержку и развитие сферы услуг, общественного питания и торговли. Кроме того, министр сообщил о работе, направленной на устранение излишних административных барьеров и формирование благоприятной конкурентной среды.

По словам министра промышленности и торговли, на постоянной основе проводится мониторинг правоприменения соблюдения норм и требований действующего законодательства в сфере торговли и общественного питания.

«В 2019 году были Законом ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О безопасности и качестве пищевых продуктов”» упрощены правила маркировки пищевой продукции: отменено обязательное наклеивание стикеров на каждую единицу импортируемой продовольственной группы товаров, материалов и изделий.

Кроме того, увеличен срок получения согласования на право организации торговой деятельности, общественного питания и бытового обслуживания населения с одного года до пяти. Продлён срок получения согласования на право организации торговой деятельности, общественного питания и бытового обслуживания населения до 1 июля 2020 года», – отметил Эдуард Арматов.

Кроме того, министр сообщил о том, что во исполнение Закона ДНР «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения» были разработаны и утверждены приказом Форма торгового реестра, Порядок формирования торгового реестра и Порядок предоставления информации, содержащейся в торговом реестре.

Также Эдуард Арматов сообщил о предпринятых Министерством промышленности и торговли мерах, направленных на развитие импортно-экспортных операций и предоставил данные о работе в сфере лицензирования и технического регулирования.

В заключение доклада министр выделил основные приоритеты в работе на 2020 год и сформулировал задачи, стоящие перед министерством.

«Среди главных задач, стоящих перед нами в следующем году, – увеличение уровня загрузки производственных мощностей, рост промышленного производства посредством расширения рынка сбыта для продукции промышленных предприятий Республики, модернизация и техническое переоснащение промышленного производства, создание новых и перепрофилирование существующих промышленных производств, создание благоприятных условий для развития промышленности, совершенствование кадровой политики в сфере промышленного производства.

Кроме того, перед нами стоят задачи по возобновлению работы предприятий и производственных участков, находящихся в простое, плановой модернизации мощностей, проведения пусконаладочных работ по предприятиям перерабатывающей промышленности, развития производственных процессов, освоения новых видов промышленной продукции, создания на территории Российской Федерации торгового представительства для обеспечения выхода продукции республиканских предприятий на её рынок, создание правительственного фонда развития промышленности для осуществления государственного инвестирования перспективных промышленных проектов, разработка механизмов стимулирования модернизации объектов промышленного производства и принятие соответствующих нормативных правовых актов, освобождение предприятий Республики от уплаты ввозной пошлины при импорте оборудования и комплектующих изделий к нему, которые не производятся в Республике и ввозятся с целью технического переоснащения производства, а также установление благоприятного налогового режима для промышленных предприятий Республики», – подытожил докладчик.