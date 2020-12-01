Доклад Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки «Правда о Великой Победе как основа сохранения международной системы безопасности» на Международную научно-практическую конференцию «Историческая память о Великой Победе как основа духовного единства Донбасса и России (в рамках празднования 75-летия Великой Победы)»

Введение

Вместе с распадом Советского Союза ялтинская модель мироустройства фактически перестала существовать. Господство одной сверхдержавы стало безоговорочным, и появившиеся возможность и желание решать все вопросы с помощью силы снова поставили мир на грань существования. Экономические кризисные явления, вызванные структурными проблемами в функционировании мировой экономики, новые хозяева мира предпочитают решать за счёт других, в том числе создавая локальные конфликты, уделяя особое внимание постсоветскому пространству. Проводя планомерную политику по «насаждению демократии», а в действительности формируя русофобскую политическую и общественную повестку в бывших союзных республиках, наши «партнёры» довольно успешно решают свои геополитические задачи. Вооружённые конфликты в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, у нас в Донбассе, при этом сейчас на очереди Беларусь и Центральная Азия. Верные принципу «разделяй и властвуй», они направляют свои усилия на разрушение тех скреп, которые объединяют людей на постсоветском пространстве. Это общая история, семейные, культурные связи. Одна из таких скреп — память о победе в Великой Отечественной войне. По данным ВЦИОМ, 95% россиян согласны с утверждением, что победа в Великой Отечественной войне — главное событие XX века для России. В своем докладе хочу осветить вопросы важности сохранения исторической правды о победе в Великой Отечественной войне как залоге устойчивого мира.

Какую правду о Второй мировой войне пытаются скрыть (замолчать)

Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов — ключевое событие русской истории, ведь ни разу в нашей истории враг не ставил своей целью полное физическое уничтожение народа. Вызовы, с которыми сталкивался наш народ ранее, не носили экзистенциальный характер. В этом конфликте перед нами стоял шекспировский вопрос — «Быть или не быть», остаться России и народам, её населяющим, на карте мира или быть навсегда стёртыми с лица земли и вычеркнутыми из истории. Но как так получилось, что в 1941 году мы оказались в одном шаге от пропасти, один на один с мощным врагом и союзниками, которых лучше не иметь, которые сделали всё возможное, чтобы подвести нас к этой черте?

В классической историографии принято считать, что в ХХ веке было две мировые войны. Уместнее было бы говорить об одной мировой войне, которая началась в 1914 и закончилась в 1945 году. Решался концептуальный вопрос переустройства мира и борьбы за гегемонию в нём. Доказательством могут служить слова французского генерала Фердинанда Фоша, сказанные о Версальском мирном договоре: «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет».

Без понимания того, кто финансировал и привёл Гитлера к власти, мы не сможем понять, почему историю Второй мировой войны пытаются исказить.

Окончание Первой мировой войны ознаменовалось распадом трёх империй: Германской, Австрийской и Российской, но концептуальный вопрос переустройства мира окончательно решён не был, борьба за гегемонию в нём продолжалась. Те, кто организовал эту «игру», хорошо понимали, что новый конфликт неизбежен, но нужно было по итогам войны заложить предпосылки для нового конфликта. Такими предпосылками стали условия заключённого по итогам Первой мировой войны Версальского мирного договора. Владимир Ленин охарактеризовал условия мира так: «Они лишили их всех средств жизни, оставили детей голодать и умирать с голоду, это мир неслыханный, грабительский. <…> Это не мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве».

Мы видим, что в самом мирном договоре было заложено стремление Германии к реваншу. Германия унижена и раздавлена, социально-экономическое положение в обществе становится той пороховой бочкой, которая должна была взорваться. Нужны были только идеи, вокруг которых сплотится германский народ и человек, который поднесёт спичку к этой бочке. И такого человека нашли.

Но кто стоял за развязыванием этой войны? Как говорили древние римляне: «Кому выгодно?»

Американский бизнес ещё до войны проявлял интерес к сотрудничеству с Германией. Это было связано с тем, что в период экономического кризиса, вызванного поражением в войне, экономические активы Германии обесценились, и американские корпорации смогли скупить активы системообразующих предприятий страны. Так, можно выделить американскую «Стандарт Ойл», выкупившую германскую «И. Г. Фарбениндустри», которая впоследствии финансировала нацистскую партию НСДАП.

В канун Второй мировой войны корпорации и банки США инвестировали 800 миллионов долларов в промышленность и финансовую систему страны. Сумма по тем временам огромная. Из них лидирующая четвёрка из Америки вложила в милитаризированную экономику Германии около 200 миллионов долларов: «Стандарт Ойл» — 120 миллионов, «Дженерал Моторс» — 35 миллионов, инвестиции ИТТ составили 30 миллионов, а «Форд» — 17,5 миллиона долларов. Даже после начала Второй мировой войны американская промышленность продолжала выполнять заказы для нацистской Германии.

Финансовая накачка нацистского режима была одним из условий, но недостаточным для подготовки к «броску на восток». Необходимо было обеспечить сырьевую и человеческую мобилизационную базу, а также территориальный плацдарм. В 1938 году подписан документ, который закономерно называют «Мюнхенский сговор». По его условиям Чехословакия уступила Германии Судетскую область, Польше — Тешинскую область, вскоре к Венгрии отошли территории на юге Словакии и юге Подкарпатской Руси, был осуществлён аншлюс Чехословакии. Осознанная «политика умиротворения» и «странная война», проводимая основными заказчиками Второй мировой войны, привели к тому, что к 1941 году Германия владела почти всей территорией Западной Европы (5 млн км²) с населением 290 млн человек (значительно больше, чем в СССР). По выплавке стали она превосходила нашу страну в 3 раза, по выработке электроэнергии — в 2,3 раза, по добыче угля — в 5 раз. Мощность автомобильных заводов составляла 600 тысяч единиц в год. Общая сумма богатств, награбленных гитлеровской Германией в странах Западной Европы, превысила 9 млрд фунтов стерлингов, что было вдвое больше годового национального дохода самой Германии. На германскую промышленность работали более 12 млн иностранных рабочих.

Кратко рассмотрев исторические факты, служившие предпосылками для Второй мировой войны, невольно задаёшься вопросом, а не эту ли историческую правду пытаются замолчать и исказить наши западные «партнёры», переложив ответственность на других и представив жертву преступником?

Фальсификация истории великой отечественной войны

Великая Отечественная война — главный объект той информационной войны, которую Запад ведёт против нас, и здесь просматриваются две причины. Первая заключается в том, что, как я уже говорил ранее, эта победа — одно из самых важных событий, объединяющих людей и народы, живущие на постсоветском пространстве. Именно она сейчас является тем фактором, который сохраняет перспективу интеграционных процессов в странах СНГ. Поэтому информационный удар, направленный на Великую Победу, в первую очередь преследует цели государственной дефрагментации в Евразии. Вторая причина состоит в следующем: Советский Союз был одним из победителей во Второй мировой войне, и одним из результатов этой победы стало получение права вето в Совете безопасности ООН. Россия получила это право как правопреемница Советского Союза. В связи с этим попытки Запада переписать историю Второй мировой войны и представить Советский Союз не победителем, а одним из виновников, предпринимаются для лишения России этого права.

Для достижения этой цели Запад ведёт планомерную и систематическую информационную войну, направленную на искажение истории Второй мировой войны и роли Советского Союза в ней. Давайте обозначим основные тезисы, которые чаще всего транслируются западными историками, экспертами и медиа. Эти тезисы легко просматриваются в медийном пространстве, их условно можно обозначить так:

— Советский Союз, как и нацистская Германия, несут ответственность за начало войны;

— Советский Союз и нацистская Германия — это две тоталитарные страны, между которыми нет разницы;

— Советский Союз — не освободитель, а оккупант и так далее.

Основной площадкой трансляции подобных тезисов в наше время является интернет, в частности социальные сети. В 2020 году компания «Крибрум» провела исследование, в ходе которого были найдены признаки информационных кампаний, направленных на дискредитацию роли Советского Союза во Второй мировой войне. Результаты этого исследования показали следующее:

— происходит постоянный и значительный рост количества публикаций с недостоверными фактами о событиях Великой Отечественной войны;

— темп роста количества сообщений по фальсификации истории значительно обгоняет темп роста аудитории Рунета;

— происходит негативное влияние на уровень историко-культурной образованности и национальной идентичности молодых людей и подростков;

— активную роль в распространении публикаций играют зарубежные аккаунты, происходит «импорт повестки»;

— в обсуждении всех изученных в настоящем исследовании тем активное участие принимают иностранные аккаунты, в частности, с Украины, Прибалтики, Казахстана и других государств, которые часто являются первоисточниками тезисов;

— найдены признаки «импорта повестки»: информация начинает распространяться в региональном сегменте социальных сетей других государств, после чего переходит в российский сегмент;

— фальсификации и манипуляции историческими фактами используются в политических и геополитических целях;

— количество публикаций об «оккупационной политике Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны» выросло в период «Крымской весны». В подавляющем большинстве сообщений «доказывается» оккупационный характер внешней политики Советского Союза, после чего этот признак переносится на современную Россию;

— образ Советского Союза, формируемый сфальсифицированными данными и фактами, активно эксплуатируется для дискредитации современной России и её руководства.

Используя технологии подобных информационных кампаний, Запад довольно успешно формирует необходимое ему общественное мнение в целых странах. Яркие примеры результатов такой работы мы видим в Прибалтике, на Украине и в других некогда дружественных нам странах.

В мировом общественном сознании создаётся обоснование для пересмотра юридических последствий Второй мировой войны, и уже в продолжение этой формируемой информационной повестки звучат тезисы о неэффективности механизма Совета безопасности ООН и призывы к пересмотру фундаментальных основ его деятельности. Делается это для того, чтобы силой можно было навязывать свои правила игры всему миру. Такая полемика не в последнюю очередь связана с тем, что Россия в последние два десятилетия предпринимает активные шаги на международной арене, выступая с позиции защиты суверенных государств и продвижения гуманитарных инициатив. Один из маркеров этой деятельности — тот факт, что с 2000 года Россия 26 раз воспользовалась своим правом вето в Совбезе ООН (для сравнения: Россия с 1991 по 1999 года воспользовалась правом вето 2 раза, СССР с 1980 по 1990 года — 4 раза). Активная внешняя политика России, направленная на сохранение баланса сил в мире, говорит о возврате геополитической субъектности. Такая позиция вызывает естественное противодействие со стороны тех, кто возомнил себя хозяевами мира. На наших глазах Запад подрывает мировую систему безопасности, и примером тому служит выход США из всевозможных договоров, которые обеспечивали относительную стабильность в мире и не давали поставить его на грань ядерной войны. И России снова приходится входить в эту «игру» ради сохранения мира.

Вывод

История о Великой Отечественной войне — это не просто образовательная или научная категория, а ключ к пониманию тех геополитических процессов, которые сегодня происходят в мире.

Правда об истинных причинах и виновниках развязывания Второй мировой войны, и, как следствие, Великой Отечественной, о решающем вкладе Советского Союза в победу — залог сохранения остатков послевоенной мировой системы безопасности. В последнее десятилетие, после провальных 90-х, российская государственная политика в этом направлении добилась значительных успехов. Однако сегодня пришло время, когда уже просто защищать свою историю и информационное пространство от иноагентов недостаточно. Необходимо транслировать правдивую, истинную информационную повестку по всему миру. Простой обыватель Запада должен понимать, что, искажая правду о Великой Победе, их правительства ведут мир в бездну. В бездну, которая поглотит и его самого. И всё это не ради достижения блага конкретного обывателя, а ради выгоды финансово-промышленной олигархии и корпораций.

Сохранение объективной истории Великой Отечественной войны — это не борьба за героическое прошлое, это сражение за будущее всего человечества.

В докладе использованы материалы Организации Объединенных наций, Советской энциклопедии (2-е изд., т. 7), компании «Крибрум», а также статьи Леонида Масловского.