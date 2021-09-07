Долг по заработной плате перед работающими сотрудниками металлургических предприятий Донбасса (входят в контур ЗАО «Внешторгсервис») погашен

В общей сложности работникам выплачено свыше трёх с половиной миллиардов рублей. Текущая зарплата выплачивается не позднее 10 числа каждого месяца, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о её повышении.

Также с июля начата ликвидация существующей задолженности по заработной плате перед ранее уволившимися сотрудниками. Полное её погашение ожидается к концу текущего года.

Сейчас полным ходом идёт запуск основных производств металлургических, коксохимических и горнодобывающих предприятий.