Донецк – Волгоград – Саур-Могила: сегодня стартовал мотопробег «Дороги памяти»

Сегодня, 5 мая, из Донецка стартовал мотопробег к легендарному Мамаеву кургану под Волгоградом. Первой отправной точкой для его участников стала легендарная Саур-Могила.

В комментарии пресс-службе Народного Совета участник мотопробега, депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов передал:

«Мотопробег запланирован с целью зажжения частички Вечного Огня на Мамаевом кургане в российском городе-герое Волгоград и доставки лампады с Вечным Огнем в Донецкую Народную Республику. Мероприятие запланировано в рамках ежегодного республиканского мотопробега на Саур-Могилу, посвященного Дню Победы».

Парламентарий добавил:

«Приехали на Саур-Могилу – первая точка, так сказать, отправная: Донецк – Саур-Могила – Волгоград – Мамаев курган – Донецк- Саур-Могила. Отсюда, с Саур-Могилы, стартуем.

Мы сформировались небольшой колонной. Выдвигаемся в город-герой Волгоград. Вот такую замечательную лампаду нам подготовила гильдия кузнецов. В этой свече мы привезем частичку Вечного Огня из-под Мамаева кургана из подножия мемориального комплекса Родина-Мать. Стартуем с хорошего места – рядом с монастырем. С Богом!»

Александр Камышов уточнил:

«Данный мотопробег с частичкой Вечного Огня с Мамаева кургана будет иметь культурное и общественное значение для жителей Республики в плане сохранения исторической памяти о Великой Победе над фашизмом, укрепления патриотических ценностей и культурных связей с Россией».

Добавим, что мотопробег инициировали республиканское мотодвижение «Дороги Памяти Донбасс» при поддержке ОДДР, совместно с военно-патриотическим проектом «Резерв Республики», депутатом Народного Совета ДНР Александром Камышовым и представителями патриотического мотосообщества России.