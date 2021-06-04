Дополнительно защищены жилищные права несовершеннолетних детей при разводе родителей (Видео)

Сегодня, 4 июня, согласно повестке очередного пленарного заседания депутаты Народного Совета рассмотрели и приняли проект закона «О внесении изменения в статью 87 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики».

Проект закона разработан Комитетом Народного Совета по социальной и жилищной политике. Представила законопроект на пленарном заседании председатель Комитета Юлия Крюкова.

«Проект закона разработан в целях защиты жилищных прав несовершеннолетних детей при расторжении брака родителей. Проектом закона предлагается внести изменение в абзац первый части 1 статьи 87 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики, уточняющее перечень исключительных обстоятельств, при наличии которых и отсутствии соглашения каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении вызванных этими обстоятельствами дополнительных расходов на детей. В частности, к таким обстоятельствам относится отсутствие у детей пригодного для постоянного проживания жилого помещения», – сообщила парламентарий.

Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 87 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики» принят парламентариями в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.