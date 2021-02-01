Эффективное взаимодействие законодательной и судебной ветвей власти – гарантия неукоснительного соблюдения конституционных прав

В пятницу, 29 января состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству с участием представителей Верховного Суда Донецкой Народной Республики и его Аппарата, посвящённое обсуждению законодательных инициатив, целью которых должно стать совершенствование организации деятельности судебной ветви власти, а также правовая регламентация вопросов статуса судей и судоустройства в Республике.

Председатель Комитета Максим Кныш прокомментировал итоги проведённого заседания:

«На сегодняшний день нами достигнута договорённость по проведению совместной работы в рамках анализа и рассмотрения предложений Верховного Суда Донецкой Народной Республики по внесению отдельных изменений в законы Донецкой Народной Республики «О судебной системе Донецкой Народной Республики», «О статусе судей», «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики», связанных с оптимизацией процессов, гарантирующих профессиональное и эффективное выполнение возложенных на судей полномочий. Наша задача как парламентариев – на законодательном уровне создать условия, способствующие стимулированию профессионального роста и повышению уровня квалификации судей и кандидатов на должность судьи, что в целом является основой для повышения качества отправления правосудия в Донецкой Народной Республике», – сказал Максим Кныш.