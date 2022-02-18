Экстренное обращение Главы ДНР Дениса Пушилина в связи с резким обострением военной ситуации (видео)

Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! Земляки!

В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», реактивных комплектов NLAW, а также «Джавелинов» и «Стингеров» по всей линии соприкосновения.

Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей.

Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик.

Обращаюсь ко всем жителям нашего государства.

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру.

Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов Республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан.

Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста.

Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким.

По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия.

Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим!

Денис Пушилин,

Глава Донецкой Народной Республики