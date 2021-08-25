Елена Шишкина: Каждый наш законопроект – это ответ на потребности общества (видео)

Украина упрямо держит курс на искажение исторической памяти и навязывание идеологии нацизма. О том, как законодатели Донецкой Народной Республики противостоят украинской агрессии, в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«Уголовным кодексом Республики сегодня предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, за акты международного терроризма (к таким я бы причислила вооружённую агрессию в отношении нас). В Кодексе ещё масса статей, связанных с экстремизмом, терроризмом и так далее.

Депутаты планомерно работают в этом направлении, усиливают уголовную, а также вводят административную ответственность в целях профилактики и недопущения попыток реабилитации нацизма», − отметила парламентарий.

Напомним, 6 августа в ходе пленарного заседания парламентом был принят Закон «О внесении изменений в статью 425 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики», которым установлена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства, оскорбление памяти защитников Отечества.

«Каждый наш законопроект – это ответ на потребности общества, решение актуальных проблем.

Так, по результатам серии круглых столов, посвящённых восьмидесятой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, Народным Советом была проведена историко-практическая конференция, на которой была принята резолюция. И как раз её пункты и стали для нас руководством к действию при разработке законопроектов», − добавила Елена Шишкина.