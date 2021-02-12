Елена Шишкина: Минск остаётся главной переговорной площадкой с выходом на международное сообщество и перспективами мирного урегулирования

В комментарии ИА «РИА-Новости» по поводу годовщины со дня подписания Минских соглашений депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина подчеркнула, что, несмотря на нежелание или неспособность Киева выполнять взятые на себя обязательства, Минская переговорная площадка остаётся единственным вариантом мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

«За эти годы Украина не сделала ничего для реализации мирного плана, прописанного в Минских соглашениях. Киев целенаправленно тормозит, игнорирует и саботирует выполнение всех пунктов договорённостей, использует переговорную площадку для реализации внутриполитических амбиций и в целях пропаганды. С украинских информационных ресурсов льётся поток дезинформации. Украинская сторона постоянно выдумывает новые форматы переговорного процесса, меняет свои же, недавно принятые решения, в открытую призывает к эскалации конфликта, обостряет ситуацию на линии разграничения, ужесточает блокаду, нагнетает гуманитарную обстановку. Очевидно, что это говорит о категорическом нежелании Киева выполнять свою часть соглашений.

Но, несмотря на такую печальную обстановку, Минск все еще остается главной переговорной площадкой с выходом на международное сообщество и перспективами мирного урегулирования. Надеемся, что ситуация сдвинется с мёртвой точки. Видимо, политической воли Киева для этого не хватит. По сути, её вообще нет. Но остается надежда на волевое воздействие со стороны мирового сообщества и, в частности, стран нормандского формата. В настоящее время предпосылок к таким шагам не наблюдается, но уверена, что их неизбежность очевидна всем здравомыслящим участникам процесса, к которым Украину пока отнести нельзя», – сказала Елена Шишкина.