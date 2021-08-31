Елена Шишкина напомнила о порядке регистрации для участия в дистанционном голосовании на выборах в Госдуму РФ

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина рассказала о принципах голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, отметила ценность права голоса для жителей Республики.

«В сентябрьском голосовании на выборах в Государственную Думу РФ имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие в выборах является свободным и добровольным, и никто не вправе препятствовать волеизъявлению граждан. Жители наших республик, получившие российское гражданство, являются полноправными гражданами РФ и обладают избирательным правом. Они смогут реализовать это право на предстоящих выборах в Государственную Думу.

Чтобы принять участие в голосовании дистанционно, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Для того, чтобы получить такую учётную запись, нужно заполнить соответствующее заявление и подать его в любой из 255 центров информационно-правовой поддержки (также называемых инфоцентрами), которые расположены во всех городах и районах Донецкой Народной Республики», – сказала парламентарий.

Елена Шишкина отметила, что одной из неотъемлемых составляющих процесса регистрации является подача заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через портал «Госуслуги».

«Также чтобы отдать свой голос на выборах, необходимо после регистрации на портале «Госуслуги» подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. На «Госуслугах» нужно зайти на главную страницу и нажать на баннер с информацией о Едином дне голосования, а после открыть раздел «Дистанционно» и использовать кнопку «Подать заявление».

Следом необходимо проверить корректность ваших паспортных данных, номера телефона и электронной почты, отображаемых на сайте, и подтвердить актуальность указанных данных, а также дать согласие на их обработку.

Далее потребуется ввести код, направленный на электронную почту, указанную в личном кабинете «Госуслуг», дождаться обработки заявления и получения статуса «учтено». Статус заявления можно узнать в личном кабинете портала в разделе «Заявления», – сказала депутат.

Кроме того, парламентарий подчеркнула, что процедура онлайн-голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации максимально упрощена и оптимизирована для понимания всеми гражданами, поэтому сложностей с реализацией избирательного права у жителей Донецкой Народной Республики возникнуть не должно.