Елена Шишкина: об ужесточении наказания за ложное сообщение об акте терроризма

Председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству рассказала о работе Комитета относительно внесения изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики в части ужесточения наказания за ложное сообщение об акте терроризма.

«Еще в июле 2020 года в рамках работы Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству был разработан проект закона «О внесении изменения в статью 236 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики». Следует отметить, что правовое регулирование данного законопроекта направлено как на ужесточение наказания за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, так и на дополнение статьи квалифицирующими признаками указанного преступления. В частности за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет. За деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишение свободы на срок от восьми до десяти лет.

При этом разработка законопроекта была обусловлена участившимися ложными сообщениями о минировании зданий объектов социальной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике. К сожалению, события 1 марта еще раз подтверждают необходимость и актуальность разработанного нами законопроекта, который будет принят на ближайшем пленарном заседании», – сказала парламентарий.