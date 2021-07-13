Елена Шишкина: принятие Уголовно-исполнительного кодекса ДНР – это ответ на запрос общества (Видео)

30 июня Народным Советом был принят Уголовно-исполнительный кодекс ДНР, который вступит в силу 1 января 2022 года. Об актуальности законодательного акта и его нормах в эфире программы «Прямая речь» на телеканале «Оплот ТВ» рассказала председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

В начале программы парламентарий поблагодарила представителей органов государственной власти и общественности, которые принимали участие в работе над кодексом.

«Хочу выразить благодарность всем участникам межведомственной рабочей группы, представителям профильных министерств и других заинтересованных органов, членам Комитета и сотрудникам Аппарата Народного Совета, без которых разработка этого законодательного акта была бы невозможной.

Уголовно-исполнительный кодекс регламентирует порядок и механизм исполнения уголовного наказания. В связи с тем, что Донецкая Народная Республика взяла курс на интеграцию с Российской Федерацией, гармонизация происходит и в законодательном поле, нормотворческом.

До принятия собственного Кодекса данная сфера правоотношений в ДНР регламентировалась Уголовно-исполнительным кодексом Украины. Это вызывало очень много коллизий и пробелов, очень многие ситуации на территории Республики не могли быть разрешены, поскольку украинский УИК в некоторых пунктах противоречит Конституции ДНР, он не адаптирован под реалии нашей жизни, в частности, под условия непризнанности.

Поэтому в принятии Уголовно-исполнительного кодекса ДНР была острая необходимость. Комитет откликнулся на запрос социума, и 30 июня депутаты единогласно проголосовали за его принятие», − отметила Елена Шишкина.

Отдельно председатель комитета-разработчика остановилась на нововведениях в уголовно-исполнительной системе, которые повлекли за собой принятие Уголовно-исполнительного кодекса ДНР.

«Прежде всего нужно сказать, что теперь правоотношения по отбытию наказаний гармонизированы с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, в Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах Украины отсутствуют такие виды наказания, как смертная казнь и ограничение свободы. У нас они предусмотрены, как и в Российской Федерации. Соответственно, появляются два новых механизма исполнения таких наказаний. Также предусмотрена оперативно-разыскная деятельность в системе учреждений исполнения наказаний.

Одним из социально значимых кардинальных отличий является система поощрений лиц, отбывающих наказание. Уголовно-исполнительным кодексом ДНР установлены чёткие критерии и виды таких поощрений. Ещё одно нововведение касается оказания медицинской помощи лицам, отбывающим наказание на территории Республики. Так, предусмотрена своя система здравоохранения в учреждениях по исполнению наказаний, а также порядок приглашения на консультацию врачей из гражданских учреждений здравоохранения», − рассказала депутат.

В ходе эфира Елена Шишкина ответила на вопросы представителей средств массовой информации, профессионального сообщества и общественности о новых механизмах и особенностях, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом ДНР.